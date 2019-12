Fêtes de Noël : le marathon des ostréiculteurs

Pas question de rater le premier jour la livraison. En Charente-Maritime l'ostréiculteur Laurent Chiron et son équipe s'affairent pour acheminer une dizaine de tonnes d'huîtres. D'ici la date cruciale du 21 décembre, il faut éviter le moindre grain de sable. La période des fêtes représente 50 à 70% du chiffre d'affaires annuel. Un véritable défi qui ne peut être relevé qu'avec une équipe totalement opérationnelle. Le matin du tournage, Maryse Meyer, trente ans d'expérience, est chargée de la palettisation.

Des salariés de plus en plus rares

Mais les salariés se font de plus en plus rares chaque année. "J'ai commencé à 7 heures et on ne sait pas exactement à quelle heure on finit. Au début c'était dur, mais on s'habitue", confie Salomé Merah, salariée ostréicole. Les huîtres seront expédiées dans toute la France, et même jusqu'en Asie.

