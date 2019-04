Europe : qui est le champion des produits bio ?

6,6% des terres agricoles françaises sont pour le moment cultivées en bio. Mais le succès de cette agriculture s'observe en dehors de l'Hexagone. "Il y a un boum du bio en Europe, la demande des consommateurs est en hausse constante donc assez naturellement la production suit", explique la journaliste Hélène Hug sur le plateau du 13 Heures de France 2. Les Européens qui consomment le plus de produits bio sont les Danois, les Autrichiens et les Suédois. En moyenne 8% des produits qu'ils consomment sont bio. "En volume, le plus gros marché de bio en Europe avec une population de 82 millions d'habitants c'est l'Allemagne, devant la France", précise-t-elle. L'Allemagne consomme plus qu'elle ne produit et a donc besoin d'importer, notamment les tomates et les poivrons.

L'Espagne premier producteur en Europe

Le sud de l'Europe est la zone où l'on produit le plus de produits bio. L'Espagne est le premier pays producteur, devant l'Italie et la France. Par ailleurs, la Pologne "est aujourd'hui le cinquième pays producteur de bio spécialiste des fruits et légumes", conclut la journaliste.

