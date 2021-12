Espagne : le succès de la culture des oranges bios

En Andalousie (Espagne), certains producteurs se sont mis à récolter bio, afin de pouvoir conserver une activité agricole. Dans une ferme biologique tenue par deux frères, il est récolté environ 110 tonnes d'oranges bio chaque année, grâce à une terre très fertile, et des conditions climatiques optimales. "Ici, le contraste thermique entre l'hiver et l'été est très fort (...) C'est [c]e contraste des températures qui fait qu'elle mûrit très bien, et donne un arôme et une saveur intense ", explique Juan Salamanca Ocana, l'un des agriculteurs.

Succès du bio

Les oranges arrivent dans une coopérative agricole. Face au succès apparent du bio, la structure a créé une nouvelle ligne qui y est exclusivement dédiée. "On exporte à peu près 300 tonnes d'oranges par jour", affirme Antonio Carmona, le gérant de Sunaran Sat Cooperative Agricole.