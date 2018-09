Environnement : le grand nettoyage

Du Nigéria à l'Inde, en passant par l’Estonie ou le Liban… Le monde entier avait un seul objectif ce samedi 15 septembre : nettoyer un bout de la planète. En France, 1 200 opérations citoyennes étaient recensées, comme à Brive (Corrèze) où des jeunes promeneurs s’affairaient, les adolescents ramassaient des bouteilles et canettes. En 30 minutes, ils avaient déjà rempli dix sacs-poubelle.



150 pays mobilisés

À Nancy (Meurthe-et-Moselle), c’est le canal qui était nettoyé, "ce sont nos villes, donc c’est normal que ce soit un minimum propre", dit une citoyenne. Même constat dans le port de Vannes (Morbihan) où on trouvait de tout, des fauteuils aux deux-roues.

L’idée de cette journée écologique est née il y a dix ans en Estonie. Depuis, 150 pays ont suivi l’exemple. Au Sénégal une des plages les plus polluées a été nettoyée : le but, retrouver le charme d’une des plus belles baies au monde. Chaque année, la population mondiale génère quatre milliards de tonnes de déchets, une urgence environnementale.

