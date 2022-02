Élevage : un poulailler mobile et autonome

L’heure de la transhumance a sonné. Toutes les trois semaines, 250 poulettes embarquent dans un poulailler mobile. "C’est conçu et homologué comme une remorque", fait remarquer Grégoire Roger, producteur d'œufs. Ces poules ont embarqué pour un voyage assez court puisqu’il va les déplacer seulement 20 mètres plus loin, dans un bout du champ où l’herbe est plus verte.



37 000 euros d’investissement

Pour le producteur, le poulailler mobile représente deux avantages : celui d’avoir de l’herbe toujours fraîche pour ses poules et un avantage sanitaire car les poules ne restent pas au même endroit, évitant ainsi les parasites et les maladies. Le poulailler autonome fonctionne à l’énergie solaire. Grégoire a trouvé cette idée sur internet. 37 000 euros d’investissement qui ne correspond qu’au petit élevage.