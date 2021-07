Drôme : un vigneron propose une balade lumineuse et historique au cœur des vignes

A la nuit tombée, une partie du domaine viticole de Rousset-les-Vignes, dans la Drôme, s'illumine. Un chemin bordé par des lumières emmène les visiteurs dans une balade poétique. Ce spectacle de lumières au milieu des vignes, des chênes ou des champs de lavande se déroule sur deux kilomètres. Les spectateurs sont accompagnés par un audioguide, qui explique l'origine de l'arrivée de la vigne dans la région. "C'est féérique, on se balade, on apprend des choses, et le décor est magnifique", se réjouit une participante.

Une approche décalée de l'oenotourisme

Un voyage dans la nuit qui plait aux visiteurs, plongés dans une atmosphère particulière. "J'adore être baigné dans une ambiance, on apprend plus facilement, c'est très chouette d'apprendre sur les vignes et sur la région", affirme un jeune homme. A l'origine de cette expérience, Alain Blachon, un vigneron qui souhaitait proposer une approche décalée de l'œnotourisme.