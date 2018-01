Cuba : comment l'embargo a sauvé les abeilles

Comment endiguer l'extinction des abeilles ? L'hécatombe des abeilles a commencé dans les années 1970 avec l'apparition d'un parasite : le varroa. Cet acarien a tué en quelques années une grande partie des colonies d'abeilles en Europe. La vague des pesticides n'a pas arrangé les choses. Pour les apiculteurs, ces mortalités sont notamment dues aux nouveaux insecticides mis sur le marché : les néonicotinoïdes.

Cuba, un paradis pour les abeilles

Cuba est devenu un des paradis pour l'abeille grâce à l'absence de chimie sur l'île. À la chute de l'Union soviétique, le pays s'est retrouvé à court de tout, et notamment de produits phytosanitaires. Cuba n'a alors pas eu d'autres choix que de se tourner vers une agriculture bio. 25 ans plus tard, l'île n'utilise les pesticides que sur les grandes plantations de tabac. Dans le reste de l'île, les abeilles sont parmi les plus heureuses et les plus productives du monde.





