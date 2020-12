Crise économique : le commerce de la truffe impacté par la crise sanitaire

Elle coûte entre 600 et 2 000 euros le kilo et est surnommée "le diamant noir". Dans le Périgord à Salignac-Eyvigues (Dordogne), Jean-Paul Brégégère découvre l’une des premières truffes de la saison. Il la sent, se laisse emporter par l'odeur. Avec ses 400 chênes plantés sur deux hectares, il remplit sa besace en quelques minutes. Chaque saison, lui et son chien en trouvent plusieurs kilos. Mais il sait que cette année, il en vendra moins que d’habitude. "Cette année ça ne va pas faire des miracles parce que restaurateurs sont fermés", confie-t-il aux caméras de France Télévisions.

L’espoir dans les particuliers

Les particuliers seront-ils au rendez-vous ? Au marché, les acheteurs doivent rester à bonne distance et ne peuvent ni sentir ni toucher les truffes. Après deux heures de marché, Jean-Paul Brégégère a vendu quatre truffes, pour 130 euros. "Ce n’est pas beaucoup, commente-t-il. D’habitude à 10 heures on a terminé, il n’y a plus rien." Toutes les parties prenantes sont touchées : Pierre-Jean Pebeyre, directeur de la maison Pebeyre à Cahors (Lot) qui exporte en Espagne principalement, a vu également son activité fortement réduite suite au confinement : son chiffre d’affaires a chuté de 50% depuis le début de l’année.

