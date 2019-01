Consommation : les produits d'entretien et d'hygiène, nouvelles cibles de la guerre des prix

C'est le nouveau champ de bataille des enseignes dans la guerre des prix. Les rayons entretien, hygiène et beauté sont désormais les seuls produits qui, à partir du 1er janvier, peuvent être vendus avec des rabais importants. En effet, la loi alimentation a restreint les rabais sur les denrées alimentaires, alors c'est sur ces produits que les magasins cassent désormais les prix. "C'est des produits que j'achète tout le temps. Comme j'ai trois enfants, il y a toujours des douches, toujours des machines", explique une consommatrice.

Le consommateur finalement perdant ?

"Les lessives ça peut être pas mal comme les produits sont assez chers", se réjouit une autre. Dans les catalogues des grandes surfaces, les promotions fleurissent avec des rabais très importants. Ainsi on trouve 80% de réduction sur le deuxième gel douche, ou 70% sur le second assouplissant acheté. "Il est très probable que le consommateur sera plutôt perdant, parce qu'on achète beaucoup plus d'alimentaire que de produits d'entretien", nuance Olivier Dauvers, spécialiste de la grande distribution.

Le JT

Les autres sujets du JT