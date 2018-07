Consommation : des fraises sur mesure

En France, la production de fraise est aussi le fruit de la recherche, et il faut parfois plusieurs années pour qu'une variété émerge. La gariguette est la plus célèbre et la plus appréciée de toutes les fraises. Elle représente un tiers de la production annuelle d'une ferme dans le Périgord. À La Douze, dans le Périgord, ces producteurs utilisent des techniques de haute technologie: hors-sol,pour favoriser la cueillette et limiter les maladies, dans des cercles de terreau avec un apport en nutriments contrôlé. La gariguette a été créée par l'INRA il y a plus de vingt ans, pour concurrencer la fraise espagnole. Elle dépasse aujourd'hui en longévité toutes les variétés commerciales.

10 000 plants créés chaque année

Dans ce centre de recherche, les nouvelles variétés sont toutes le fruit d'une impitoyable sélection. Il faut d'abord polliniser à la main les nouveaux hybrides. "L'idée est de faire un croisement entre une plante qui apporte des qualités gustatives et une plante qui apporte des caractères de résistance à une ou plusieurs maladies", explique Philippe Chartier, chercheur. Sur 10 000 plants créés chaque année, une seule nouvelle variété émergera dix ans plus tard.

