Colombie : des drones contre les plantations de Coca

Les épandages aériens avaient été suspendus en 2015 à cause de leurs effets nocifs sur la santé.

Le gouvernement souhaite désormais utiliser des drones. Les appareils radiocommandés vont pulvériser du glyphosate sur les champs de coca.

"Avec la pulvérisation par avion, le vent transportait

le glyphosate ailleurs et faisait des ravages.

Désormais les pulvérisations vont être beaucoup plus ciblées.

Plus important, avec les drones, la concentration sera diminuée de 50%" a affrimé le président Juan Manuel Santos.

La colombie est depuis longtemps, le premier producteur et exportateur mondial

de cocaine.

Mais la production a bondi ces dernières années, avec une hausse de 19%pour la seule année 2017.

la culture de coca en Colombie a également atteint un niveau historique avec une surface de 209.000 hectares,