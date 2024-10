Colère des agriculteurs : de nouvelles actions ?

Comme il y a quelques mois, la colère des agriculteurs ne passe toujours pas. De nouvelles actions sont envisagées pour se faire entendre.

Comme un air de déjà vu. Une dizaine de panneaux retournés par des agriculteurs. Jeudi 10 octobre, une quarantaine d'agriculteurs se sont rassemblés devant la préfecture d'Evreux. "On est toujours là, on défendra toujours notre métier et surtout notre revenu", lance l'un d'eux. Il y a un an, les agriculteurs commençaient à retourner les panneaux des communes en signe de mécontentement. Un premier avertissement avant une mobilisation qui a pris de l’ampleur en janvier : des cortèges entiers d’agriculteurs et leurs tracteurs ont convergé vers Paris pour faire entendre leur colère.

Des revendications toujours pas entendues

Désespérés par les réglementations qu'ils considèrent toujours plus contraignantes, mais aussi par les problématiques climatiques, les agriculteurs veulent vivre décemment de leur travail. Selon la majorité des professionnels du secteur, ces revendications sont loin d'avoir été entendues.

