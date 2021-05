Circuit-court : un distributeur automatique de lait installé en Côte-d'Or

C'est du lait cru, tout droit sortie de la ferme que l'on trouve au coin de la rue. Le distributeur automatique, qui meugle quand on se sert, commence à séduire les habitants de Châtillon-sur-Seine, en Côte-d'Or. "On vient prendre notre pain et on prend du lait et la vache meugle à chaque fois", explique une utilisatrice. Deux agriculteurs locaux, Yannick et Jérémy, tous deux éleveurs de vaches laitières, ont trouvé une façon de valoriser une partie de leur production.



Inciter à la consommation en circuit-court

"Il faut vendre deux litres et demi de lait à la literie quand on en vend un ici, pour avoir la même répercussion", explique Jérémy Salomon, éleveur à l'origine de l'initiative. C'est surtout un moyen de faire connaître leur produit et d'inciter à la consommation en circuit court. Ce circuit ne débute qu'à 20 minutes du distributeur, chaque matin. C'est une production presque autonome qui leur permet de libérer du temps pour d'autres activités. Les deux associés espèrent attirer de nouveaux clients, cette fois jusqu'à la ferme.