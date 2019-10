Cher : à la découverte du vin de Sancerre

Sur son piton rocheux, Sancerre (Cher) domine la vallée de la Loire. En ce début d'automne, ce sont les vignes qui attirent l'attention. Leur feuillage mordoré est le signe de la maturité. Sur les coteaux du Sancerrois, le temps des vendanges a commencé. Exposé plein sud, le raisin a profité toute l'année de l'ensoleillement pour se gorger de sucre et d'arôme. "À cette époque-là, quand on croque dans la baie, on a toutes les saveurs typiques du sauvignon blanc", explique le viticulteur Arnaud Bourgeois.

Sancerre, une des plus belles appellations de la Loire

Sancerre est une terre de silex, qui donne sa force aux 3 000 hectares de vallons de l’appellation, composée en majorité de sauvignon blanc. 400 familles cultivent cette richesse. Dans le hameau de Chavignol, chaque domaine possède sa cave. Celle du viticulteur Arnaud Bourgeois remonte au XVIIIe siècle. "Jamais on ne fait un repas en famille ou entre amis sans déboucher une bouteille de Sancerre, parce que cela fait partie de nos traditions et du terroir", précise Nathalie Bailly-Blain, productrice de crottin de Chavignol.

