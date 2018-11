Ce que va changer la loi alimentation sur les promotions

La loi alimentation, en vigueur en janvier prochain, va avoir des répercussions sur les promotions des enseignes. "Le changement visible, c'est le plafonnement des promotions : moins 34% uniquement sur les denrées alimentaires", détaille le journaliste Julien Duponchel sur le plateau de France 2. Les lessives, les shampoings et les autres produits d'hygiène et d'entretien ne sont pas concernés par la loi.

Un impact inconnu sur le consommateur

"L'objectif du gouvernement est de rétablir l'équilibre entre les producteurs et les grandes surfaces, précise le journaliste. En clair, mieux rémunérer ceux qui produisent." La grande interrogation concerne le porte-monnaie des consommateurs. "Les grandes surfaces, très attachées aux mégas promotions, alertent sur l'augmentation du prix de certaines références : plus de 1% sur près de 3000 produits", ajoute Julien Duponchel. Des études prédisent une hausse plus forte.

