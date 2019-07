Canicule : les producteurs de cassis accusent le coup

Des feuilles brunes, brûlées par le soleil. En Côte-d'Or, les cassis ont été ravagés par la canicule. Pour sauver ce qui peut encore l'être, les producteurs ont avancé en urgence la récolte. "On travaille 24 heures sur 24, on a monté plusieurs équipes, on a loué du matériel pour cela", explique Florent Baillard, producteur.

Une réunion de crise

Un peu plus loin, dans une autre parcelle du département, les ouvriers sont à l'œuvre. "La semaine dernière, on a vu en quatre jours fondre notre récolte de 70 à 90%", décrit un autre producteur, Jacques Brocard. Les quantités sont donc exceptionnellement faibles cette année. Il sera impossible de livrer au transformateur de cassis les volumes souhaités. Au-delà des producteurs, toute la filière du fruit est aujourd'hui dans l'inquiétude. Une réunion de crise est organisée jeudi 4 et vendredi 5 juillet entre les différents acteurs du secteur pour évaluer la situation.

