Aveyron : le fromage qui fait polémique

Il a fait son apparition il y a quelques jours dans les rayons des supermarchés. Un bleu de brebis qui ne porte aucunement la mention "Roquefort", mais dont l'emballage, et surtout la marque Société, pourraient y faire penser. C'est en tout cas la conviction de José Bové. "On assiste à un produit qui un ersatz, qui est fait par le principal industriel de Roquefort. C'est vraiment le coup de poignard dans le dos. Jamais on n’aurait pu penser que ça arriverait", tonne le député européen.

L'entreprise Société se défend

Le Roquefort fait vivre 1 500 producteurs de lait en Aveyron. Des producteurs qui sont en train d'examiner le cahier des charges de ce nouveau bleu pour s'assurer qu'il ne leur cause pas de tort. Filiale du groupe Lactalis, l'entreprise Société, à l'origine de ce nouveau fromage, se défend : pas question de concurrencer le célèbre Roquefort, d'appellation d'origine protégée, qui reste d'ailleurs son produit phare.

Le JT

Les autres sujets du JT