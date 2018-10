VIDEO. Naturisme : des vendanges dans le plus simple appareil en Auvergne

Dans la commune du Crest (Puy-de-Dôme), la vendange paraît normale, mais en fait, les récoltants sont dans leur plus simple appareil. Le thermomètre indique 9°C, mais ces naturistes n'ont pas froid aux yeux ni nulle part ailleurs. "Accroupi, on est à l'abri du vent donc on supporte", témoigne l'un d'entre eux. Des naturistes dans les vignes, la situation peut prêter à sourire. Mais pour ces adeptes de la nudité, c'est très sérieux. "C'est ma façon de vivre. On se sent bien, on n'est pas engoncé dans des vêtements", explique Bernard Jaremko, naturiste.

Le naturisme : "C'est un concept de vie"

2,6 millions de Français pratiqueraient le naturisme, mais l'activité souffre parfois d'une image négative. L'objectif de cette vendange est d'aller contre les préjugés. "On peut être naturiste dans plein d'activités, que ce soit du vélo, du tennis [...] C'est un concept de vie le naturisme", précise Thierry Guillot, le président Auvergne de la Fédération française de naturisme. Le vin sera vendu au camping naturiste de la Serre de Portelas dans le Puy-de-Dôme.

Le JT

Les autres sujets du JT