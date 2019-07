Autriche: vers l'interdiction du glyphosate?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Hans Gnauer est agriculteur en Basse-Autriche. Dans ses 175 hectares de champs : des pommes de terre, des betteraves ou encore du blé. Après les récoltes, il pulvérise du glyphosate pour éliminer les mauvaises herbes. Une interdiction totale serait injuste à ses yeux.



Hans GNAUER, agriculteur :

« Avec une interdiction on aura des coûts plus importants. Il nous faudra travailler avec des machines et ce travail mécanique est mauvais pour la terre et pour la vie des sols".



L'Union Européenne a prolongé l'autorisation du glyphosate jusqu'en 2022. Pourtant une agence de l'Organisation mondiale de la santé l'a classé comme « cancérogène probable ». Les associations écologistes autrichiennes espèrent donc son interdiction dans le pays.



Helmut BURTSCHER-SCHADEN, biochimiste, membre de l'association Global 2000 :

"Ce serait un grand succès car on retirerait ainsi complètement du marché un pesticide qui est reconnu comme cancérogène pour les animaux et probablement pour l'homme."



Mais l'interdiction totale divise les députés autrichiens, qui examinent aujourd'hui la proposition de loi. Le parti conservateur ne la votera pas car il l'estime contraire au droit européen. Un argument rejeté par les sociaux démocrates à l'origine de la proposition pour bannir le glyphosate.