Aube : une course de moissonneuses-batteuses pour faire découvrir le métier d'agriculteur

À Joncreuil (Aube), à l'occasion de la 38e Fête de l'agriculture, une course de moissonneuses-batteuses a été organisée, intitulée "moissbatts cross". Les véhicules sont en réalité d'anciennes moissonneuses-batteuses qui ont été entièrement transformées. "On récupère une moissonneuse qui a déjà un certain âge, pour ne pas avoir de trop grosses machines, et ensuite, on la démonte complètement, on garde vraiment la carrosserie, le moteur, ce qui nous intéresse", explique Jérôme Pacquetet, agriculteur.

Faire connaître le métier d'agriculteur

Le pilotage est bien différent de celui dans les champs. Anaïs Nazabal, future agricultrice, a participé à sa première course. "C'est comme des auto-tamponneuses, mais en plus gros", plaisante l'agricultrice. Chaque canton du département est représenté sur la piste, et côté public, la dizaine de machines fascine. Organisée par les jeunes agriculteurs de l'Aube, l'idée de cette grande fête est de faire connaître leur métier et d'échanger avec le public, à travers des animations et de nombreux stands. Cette année, plus de 7 000 personnes ont répondu présent.