Ardèche : la saison des châtaignes, de la forêt à l'assiette

En Ardèche, les châtaignes annoncent l'arrivée de l'automne. C'est à la main que Jeannot Barratier ramasse, depuis 70 ans, le "haut-de-gamme de la châtaigne". Elles finiront dans les caisses de Patrice Duplan, castanéiculteur de père en fils. La récolte débute tout juste, et s'annonce déjà bonne. "C'est pas mal du tout, c'est régulier, c'est bien lustré", commente ce dernier. Il transforme chaque année 350 tonnes de châtaignes. Elles sont séchées pendant sept jours, décortiquées puis triées à la main et enfin vendues en farine, ou nature.

La cousina, soupe de châtaigne ardéchoise

Au total, il existe plus de 60 variétés de châtaignes. Plus ou moins sucrées, elles permettent de varier les recettes. Dans son restaurant perché dans la montagne, le chef Jean-François Chaneac est attendu par sa mère, déjà en cuisine. Ensemble, ils vont préparer la cousina, une recette traditionnelle. Il faut des châtaignes sèches, du bouillon de légumes, une cuillère à soupe de farine de châtaignes et de la crêpe.