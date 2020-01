Angleterre : la ferme du futur fait pousser les herbes aromatiques à la verticale

Produire plus et plus vite. Dans une ferme futuriste du nord de l'Angleterre, le rapport à la terre entre dans une nouvelle ère, celle de la lumière artificielle et de la verticalité. Thym, basilic, persil et coriandre poussent sur 18 étages. Les pousses des herbes aromatiques sont plantées par millions sur une mousse synthétique. "En vingt-huit jours, les plantes sont déjà prêtes à être récoltées, dans un champ classique, il faudrait au moins le double soit cinquante-six jours", explique Chris Curtis, technicien-producteur.

Une culture biologique à très haut rendement

Dans le hangar, rien n'est laissé au hasard. Tout est contrôlé électroniquement : le taux d'irrigation, d'humidité, de CO2 et même les cycles du soleil reproduits au cours de la journée grâce à un système de néons. La culture est totalement biologique : aucun pesticide n'est autorisé. Près de 400 tonnes d'aromates sont ainsi produites dans ce hangar chaque année, un rendement 200 fois supérieur à une structure classique.

