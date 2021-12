Alpes-Maritimes : la récolte des citrons de Menton a débuté

Dans les Alpes-Maritimes, à Menton, la récolte de citron démarre jeudi 23 décembre. Les premiers coups de sécateur ont lieu dans une exploitation familiale. "On a bichonné les arbres pour ça et c’est le résultat de beaucoup de travail", déclare Lukas Beuvry, ouvrier agricole. Il faut réussir à identifier les citrons les plus murs du début de saison. Dans ce verger, plus de 1 000 kilos ont été récoltés en quelques jours.



"Un truc génial, un vrai médicament"

Le citron de Menton a une renommée mondiale. Cultivé ici depuis plus de 500 ans, il a "une acidité modérée, des parfums exacerbés, pas d’amertume dans l’écorce. C’est un truc génial, un vrai médicament", décrit Laurent Gannac, agrumiculteur à la ferme bio "La maison du citron". Une fois ramassés, les citrons sont triés puis expédiés chez le client. Ils pourront notamment être dégustés lors des fêtes de fin d’année.