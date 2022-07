Alimentation : un pain 100 % local en Ariège

France 3 Midi-Pyrénées, G. Berg, N. Filiol, C. Kechiche

Sur les étals d’une boulangerie de Foix (Ariège), on trouve du pain 100 % ariégeois. De la récolte du blé jusqu’au façonnage de la baguette, la filière ne sort pas du département. Le produit a déjà des adeptes. "Il est très doux, la mie est très aérée", témoigne une cliente. Ce pain est né dans le cadre de la marque Nòu, qui valorise le territoire ariégeois et le savoir-faire de ses artisans. Le principe est de proposer un produit local, de qualité et accessible.



Tout vient d’ Ariège

Au début de la chaîne, il y a les céréaliers du département. Rémi Toulis, producteur céréalier, a récemment fauché ses champs de blé. Une partie de sa production sera désormais dédiée à la marque Nòu. Le blé est ensuite moulu à Saverdun (Ariège), dans le dernier moulin actif du département. En septembre, le pain Nòu sera proposé dans une quinzaine de boulangeries, et dans davantage d’enseignes à l’avenir.