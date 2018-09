Alimentation : nouvelle alerte sur les perturbateurs endocriniens

L'ONG environnementaliste Générations futures a épluché un rapport de l'Autorité européenne de sécurité des aliments et trouvé d'éventuels perturbateurs endocriniens dans les aliments étudiés. Sur 109 000 résidus de pesticides, 63% en contiennent. Est-ce dangereux pour autant ? Impossible à l'heure actuelle de le savoir.

Cocktail dangereux

Dans les fruits et légumes se trouvent des substances chimiques pas forcément toxiques. Le danger vient plutôt de leur mélange. L'effet cocktail des perturbateurs endocriniens a été démontré scientifiquement par un laboratoire de l'université de Montpellier. "Quand on les mélange, ils peuvent être toxiques à une dose dix fois ou cent fois plus faible", explique le chercheur William Bourguet. Celui-ci a testé les interactions de 50 molécules. Il en existerait 150 000 dans l'environnement qui pourraient, une fois combinées, avoir un effet sur la santé.

