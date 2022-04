Alimentation : le secret du cidre du Contentin

Une mousse légère, une robe dorée, des arômes de fruits : ce n'est pas de la bière, mais bien du cidre. Dans des vergers du Cotentin, Alain Pismont est le gérant du cidre du Père Mahieu. Ses 25 hectares sont bien entretenus : les branches les plus épaisses sont taillées pour laisser place aux jeunes pousses. La moitié des 500 tonnes de pommes de l'an dernier ont été transformées en cidre. L'embouteillage se fait en famille : la fille, le gendre et le petit-fils d'Alain Pismont participent. Une opération qui ne dure que trois mois par an.

Il vieillit trois mois dans des cuves avant d'être mis en bouteille

Avant d'être mis en bouteille, le cidre a vieilli pendant au moins trois mois dans des énormes cuves. Le jus de pomme en fermentation a été goûté à de nombreuses reprises. La boisson, de qualité supérieure, se retrouve ensuite sur les tables de restaurants réputés. Chef à l'Auberge des Goubelins, Thomas Ostovany l'utilise même pour préparer la vinaigrette d'un de ses plats.