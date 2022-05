Alimentation : le bio en perte de vitesse

L’agriculture bio est en perte de vitesse. On compte une baisse de 11% des ventes de fruits et légumes biologiques en 2021. Certains producteurs en viennent parfois à jeter leurs récoltes.

Un producteur et son père ont dû détruire une partie de leur production bio. En tout, ce sont deux hectares de poireaux et 30 000 euros de chiffre d’affaires qui ont été perdus. Leurs poireaux n’ont pas été récoltés faute de demande. Dans les grandes surfaces, le chiffre d’affaires du bio descend fortement avec une diminution de 6,6% au premier trimestre 2022 par rapport à l’an passé. Pour certains consommateurs, le bio est trop cher. Certaines personnes préfèrent acheter des produits locaux.

Des produits vendus moins chers

Charles Sebille, maraîcher bio à Camlez (Côtes-d’Armor), craint pour ses légumes d’été et notamment ses concombres. "[Ils] vont être vendus, mais on ne sait pas à quel prix et jusqu’à quand", explique le maraîcher. Il espère vendre ses concombres 1,30 euro le kilo, soit 0,50 euro de moins qu’il y a deux ans.