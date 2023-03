Ain : à la découverte d'une ferme 100% autonome en énergie

Dans sa ferme un peu particulière, un agriculteur a sans doute trouvé une solution d'avenir face à la hausse des factures. Son exploitation est autonome en électricité et en énergies et pour la vente de ses produits, le fermier passe par aucun intermédiaire.

Toute une exploitation agricole à l'énergie solaire. Spécialisé dans la production de céréales et d'élevages, la ferme du Terray tourne sans être raccordée au réseau d'électricité. "Donc là nous avons une quarantaine de panneaux photovoltaïques qui sont sur des plots en béton et nous fournissent toute l'énergie pour l'exploitation", souligne le propriétaire des lieux. Les panneaux solaires produisent de l'électricité toute l'année et alimentent le chauffage des bâtiments, l'éclairage et le fonctionnement des machines. Des batteries permettent également de stocker le surplus pour les périodes sans soleil.

Une autonomie énergétique mais aussi commerciale

Avant de s'installer dans l'Ain, les éleveurs ont vite fait les calculs. Le site est isolé et se relier au réseau électrique aurait coûté 80 000 euros tandis que cette installation autonome en énergie leur a coûté 65 000 euros. "C'est une satisfaction de se dire qu'on ne paye pas d'électricité", souligne un exploitant. Outre son autonomie énergétique, la ferme peut se targuer également de son indépendance commerciale. L'exploitation vend elle-même sa production dans son propre magasin.