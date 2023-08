Agriculture : une société française développe la ferme de demain

À Besançon, une société développe des plantes plus résistantes aux aléas climatiques. Leur innovation a été présentée au siège de l’ONU, à la mi-juillet.

C’était le 18 juillet dernier à New York (Etats-Unis), au siège de l’ONU. Romain Schmitt présentait lors du sommet du développement durable son concept de ferme high-tech, imaginé à Besançon (Doubs). "Mon projet Farm3, c’est une machine qui sert à produire des arbres plus tolérants à la sécheresse. C’est le fruit de la recherche en agronomie et de l’innovation technologique", explique-t-il. Depuis 2019, la jeune société développe des plantes plus résistantes aux aléas climatiques.



"Les habituer à la contrainte hydrique"

Des fraisiers des bois ont été mis en culture, il y a quatre semaines, pour une expérimentation commandée par un industriel de l’agro-alimentaire qui produit des confitures. "On a un climat par cube et ensuite au sein du cube, on a jusqu’à 16 modalités de nutrition et d’irrigation. […] On va aussi essayer de les habituer à la contrainte hydrique, en leur appliquant des stress réguliers et maîtrisés tout au long de leur croissance", indique Henri Nicod, le directeur du centre de phénotypage.



Grâce à ces recherches, il est désormais possible de cultiver des plantes et des essences, adaptées aux différents climats de nos régions.