Agriculture : les ventes de produits bio subissent-elles un coup de frein ?

À Chenu (Sarthe), Romain Tessier fait partie de la cinquième génération de producteurs de pommes. Sur les 255 hectares de fruits, il a converti 10 % de ces surfaces en agriculture biologique. Il n'a eu aucun problème pendant trois ans : ses pommes bio se sont vendues entre 30 et 40 % plus cher que des pommes standards. Mais aujourd'hui, les ventes de produits bio se tassent. Alors, Romain Tessier est obligé de vendre à perte une petite partie de sa production.

De nombreux producteurs ont choisi de passer en bio

"La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que le marché n'a pas la capacité d'absorber l'intégralité de ces volumes, et il y a une partie de ces marchandises qui sont vendues en conventionnel", explique Romain Tessier. Mais les pommes bio coûtent bien plus cher à produire. Romain Tessier a déjà perdu près de 40 000 euros. Une situation inquiétante, d'autant que de nombreux producteurs ont choisi de passer en bio. "Il y a beaucoup de conversions en agriculture biologique qui vont arriver sur le marché du bio, et là, il va falloir que l'ensemble de la filière soit très créative pour réussir à aller chercher des nouveaux clients, et à convertir des consommateurs à la pomme bio, de façon à pouvoir continuer à vendre toute notre production en bio", affirme le producteur. La problématique est la même pour les élevages laitiers.