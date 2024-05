Agriculture : les députés votent la création d'un nouveau diplôme de niveau bac +3

Un nouveau diplôme national de premier cycle, de niveau bac +3, pourrait bientôt former aux métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Les députés ont adopté un article du projet de loi agricole prévoyant sa création, vendredi 3 mai en commission. Ce diplôme poursuivra "un objectif d'insertion professionnelle dans les métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire". Il devait s'intituler "Bachelor agro", mais des députés de tous bords se sont opposés à ce qu'ils considéraient comme un anglicisme malvenu.

Un amendement, porté par les rapporteurs macronistes et LR, est venu apporter la possibilité d'"accréditer" des établissements privés d'enseignement supérieur agricole, et pas uniquement les lycées agricoles privés, comme prévu dans le texte initial. Les six établissements d'enseignement supérieur agricole privé existants "comptent plus d'étudiants ingénieurs agronomes que les établissements publics", ont souligné les rapporteurs.

Des objectifs chiffrés de formation

Plusieurs députés à gauche se sont opposés à la mesure sur le fond. C'est une "idée farfelue" et "personne n'a demandé ce machin", a tancé le communiste Sébastien Jumel. "Je n'ai jamais entendu parler en vingt ans dans la communauté éducative" du besoin de ce diplôme, a renchéri la députée LFI Aurélie Trouvé, se prévalant de son expérience dans l'enseignement agronomique. Les deux élus ont agité le risque d'une "privatisation" de l'enseignement.

"Ça ne sort pas de nulle part", a défendu au contraire le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau, estimant que ce diplôme comblait "un maillon manquant" pointé par les établissements, et qui permettra d'améliorer "l'attractivité de nos formations". Plus tôt dans la matinée, les députés ont aussi adopté une série d'articles, notamment pour clarifier les missions de l'enseignement agricole technique public, qui devra prévoir des modules sur la transition agroécologique ou l'agriculture biologique.

La veille au soir, ils avaient adopté un article listant des priorités d'action publique en matière de formation. Un amendement du groupe Liot est venu fixer pour 2030 un objectif de hausse de 30% du nombre d'élèves dans l'enseignement agricole technique par rapport à 2022, une hausse de 75% du nombre de vétérinaires formés par rapport à 2017, et une hausse de 30% du nombre d'ingénieurs agronomes par rapport à 2017.