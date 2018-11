Agriculture : le pesticide métam-sodium définitivement interdit

Le métam-sodium, un pesticide polémique, était jusque-là utilisé pour préparer le sol avant la culture de la mâche. Un procédé que l'Anses juge désormais risqué pour la santé humaine et l'environnement. L'agence sanitaire impose de retirer tous les produits de la vente, de jeter les stocks et interdit tout achat à l'étranger.

Quelle alternative pour les agriculteurs ?

Un discours de fermeté après les intoxications du mois dernier dans le Maine-et-Loire où un agriculteur avait traité ses champs et en quelques jours, 70 personnes avaient été intoxiquées. En tout, 17 hospitalisations avaient eu lieu. Le gouvernement avait alors décidé de suspendre l'utilisation du métam-sodium jusqu'à fin janvier. Aujourd'hui, son interdiction totale est un soulagement pour les écologistes. Les producteurs de mâches, eux, se demandent comment traiter leurs champs désormais. Pour le syndicat majoritaire chez les agriculteurs, la décision de l'Anses menace tout un secteur. Des techniques alternatives existent toutefois comme l'utilisation de la vapeur pour stériliser les sols, mais il faut plus de temps et plus de main-d'oeuvre, et donc plus d'argent.

