Agriculture : la ferme du futur

De l’extérieur c’est un vieux mas situé à Rodilhan (Gard), qui appartient à une famille d’agriculteurs depuis deux siècles. Mais à l’intérieur c’est une ferme de futur inventée par les deux dernières générations de la famille. Des centaines de plantes poussent dans des cylindres et rien n’est laissé au hasard. L’arrosage par exemple, s’effectue la tête en bas. “L’eau va directement être dirigée vers les racines de la plante, par gravité elle va descendre au sein de la motte de terre et donc directement toucher les racines. On n’a pas de perte d’eau”, explique Amélie Thomas, ingénieure agronome.

Une agriculture verticale

C’est le père de la famille, Pascal Thomas, qui a rapporté l’idée du Canada : une agriculture verticale sur des barquettes de terreau enrichie d’une juste dose de champignons et de bactéries. Le tout est arrosé d’un cocktail de nutriments. Le mouvement perpétuel des cylindres permet de stresser la plante pour la fortifier.

