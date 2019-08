Agriculture : diversifier l'activité grâce à la production de glaces

Les glaces sont désormais en vente à la ferme. En Seine-et-Marne, trois femmes entrepreneures proposent 40 parfums différents pour 10 € le litre. Les étables ont été transformées en laboratoire et les sorbets sont fabriqués à partir du lait directement issu de l'élevage. Avant de se lancer, ces trois femmes à l'origine du projet Les 3 Givrées étaient responsables dans la finance ou dans la gestion du patrimoine. Avec 300 000 € d'investissement, le pari est prometteur. "L'objectif à terme c'est de se verser un salaire", confie Alexandra Meheut, cofondatrice de la société.

15 000 litres vendus

Au-delà de l'envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, elles veulent valoriser le lait de la ferme dans un contexte de crise agricole. 3% de la production totale de l'agriculture fournisseur est dédié à la fabrication des glaces. "C'était un choix de diversification pour donner un coup de pouce à nos revenus agricoles", indique Emmanuelle Antoine, cofondatrice et conjointe d'un agriculteur. En un an et demi d'activité, 15 000 litres de glace ont été écoulés.

