Agriculture : des consommateurs exigeants

Découvrir des produits de qualité au Salon de l'Agriculture, c'est l'objectif de Thomas et Adeline Clemenceau. Premier arrêt : le stand des fromages de Normandie. Quand ils font leurs courses, ils ont des critères bien précis de ce qu'est un produit de qualité. Des produits bio, naturels et locaux.

Marché du bio en hausse

La qualité est le critère numéro 1 pour 78% des Français. Adeline et Thomas Clémenceau sont d'ailleurs venus sur le Salon de l'Agriculture pour s'informer sur les pesticides et échanger avec les producteurs. Mais la qualité à un prix. Le budget alimentation représente en moyenne 20% des dépenses, un chiffre en augmentation de 0,33% entre 2012 et 2016. Ici, quatre yaourts bio coûtent cinq euros, le prix de la qualité pour Thomas Clémenceau. En France, l'année dernière, la consommation de bio a progressé de 20%.

Le JT

Les autres sujets du JT