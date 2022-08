Agriculture : 2022, une année en or pour la tomate

La météo caniculaire entraîne un phénomène de surproduction, constaté chez les maraîchers. L'exploitation La Racinerie, à Saint-Cyr-en-Val (Loiret), a même renoncé à la cueillette, en attendant de pouvoir transformer les tomates en conserves. "Avec les chaleurs précoces qu'on a eues, on a, on estime, à peu près trois semaines d'avance sur la production de tomates. (…) La commercialisation en vente directe est difficile, donc si on veut utiliser la tomate et la valoriser, c'est maintenant, et la conserverie est vraiment l'outil adapté", explique Lise Michaud.

Eviter le gaspillage alimentaire

Les tomates et courgettes de l'exploitation, mais aussi d'autres productions régionales, sont actuellement dans leur pic de production. Les denrées prennent directement le chemin de la conserverie pour y être transformées en soupes. En avance sur le calendrier, la conserverie fonctionne à plein régime et évite ainsi un gaspillage alimentaire, même s'il sera difficile d'absorber toute la surproduction.