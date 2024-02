"Agriculteurs", un titre du groupe auvergnat Wazoo, hymne de la crise agricole

"On ne redoute pas le labeur, pour le pire, pour le meilleur, la terre est au fond de nos cœurs", dit la chanson qui fait un carton sur les barrages et sur les réseaux sociaux.

Une chanson du groupe auvergnat Wazoo, reprise sur les barrages par des agriculteurs, s'est imposée sur les réseaux sociaux ces derniers jours, devenant l'hymne symbole de cette crise agricole. Jeudi 1er février, le morceau simplement baptisé "Agriculteurs", était classé en quatrième position des chansons les plus populaires sur TikTok, avec Aya Nakamura.

"On ne redoute pas le labeur, pour le pire, pour le meilleur, la terre est au fond de nos cœurs. Car nous sommes agriculteurs", chante le groupe folk Wazoo, originaire de Clermont-Ferrand, dans cette ode au monde paysan qui ouvrait son sixième album en 2019.

"La chanson est reprise sur Tik Tok et même Instagram. Les agriculteurs se filment sur les barrages en l'utilisant pour illustrer leurs vidéos", a expliqué à l'AFP le chanteur Jeff Chalaffre. Le clip, qui met en scène de jeunes agriculteurs de Haute-Loire, cumulait déjà 3,5 millions de vues sur YouTube avant le mouvement, a-t-il précisé. "On remarque que 50% des vues sur notre chaîne sont des jeunes entre 18 et 35 ans, donc plus jeunes que la génération avec laquelle nous avons commencé", se félicite-t-il.

"Une musique rurale"

Le groupe "porte-drapeau des agriculteurs" revendique "une musique rurale" qui "a toujours été (son) créneau" : "Comme le rap chante son contexte, une musique urbaine, nous chantons la campagne qui est notre contexte", souligne le chanteur. Mais au-delà de ce succès inattendu, "le sentiment qui domine, c'est la compassion, on est interloqué par ce qui arrive et forcément solidaires, car l'agriculture, c'est le dernier rempart d'une France qui fait société", dit-il.

"On n'est pas surpris par la fronde (...) Les agriculteurs venaient nous voir aux concerts pour nous parler de leurs revenus, de la loi Egalim qui n'était pas appliquée", raconte-t-il. Wazoo, qui fête ses 25 ans de scène, s'apprête d'ailleurs à sortir un nouvel album encore plein de promesses pour le monde rural puisqu'il s'intitule Un veau qui tête bien n'a pas besoin de foin.