Affaire du chlordécone aux Antilles : le parquet de Paris demande un non-lieu

Le parquet de Paris a demandé, jeudi 24 novembre, un non-lieu dans l'affaire du chlordécone aux Antilles, a appris vendredi franceinfo auprès du parquet de Paris. Cette annonce était attendue depuis que les juges d'instruction parisiens du pôle de santé publique avaient annoncé fin mars 2022 la clôture de leurs investigations sans avoir procédé à des mises en examen.

>> Cinq questions sur le chlordécone, le pesticide qui a empoisonné les Antilles pour plusieurs siècles

Le chlordécone, un pesticide interdit en France en 1990 mais qui a continué à être autorisé dans les champs de bananes de Martinique et de Guadeloupe par dérogation ministérielle jusqu'en 1993, a provoqué une pollution importante et durable des deux îles.

Plus de 90% de la population adulte en Guadeloupe et Martinique est contaminée par le chlordécone, selon Santé publique France, et les populations antillaises présentent un taux d'incidence du cancer de la prostate parmi les plus élevés au monde.

Il appartient désormais aux juges d'instruction de rendre leur décision finale dans ce dossier, sur la tenue d'un procès ou non.