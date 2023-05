Le trajet moyen entre domicile et travail pour les habitants des zones rurales a augmenté de moitié en 20 ans

Plus de la moitié des actifs résidant en milieu rural et travaillant dans une zone urbaine ont parcouru au moins 20 kilomètres, contre 5 kilomètres pour ceux qui restent travailler dans le rural, selon une étude de l'Insee publiée jeudi 25 mai.

Le trajet moyen entre domicile et travail pour les habitants des zones rurales a augmenté de moitié en vingt ans, entre 1999 et 2019. C'est ce que révèle une étude de l'Insee publiée jeudi 25 mai. En 2019, un tiers des actifs résident dans une commune rurale. Parmi eux, plus de la moitié travaillent en ville et sont souvent éloignés des transports en commun. Ils sont donc contraints d'effectuer leurs trajets en voiture.

>>> Pouvoir d'achat : les Français vivant en milieu rural sont plus touchés par l'inflation



L'Insee note que les personnes en emploi parcourent en moyenne quotidiennement plus de 13 kilomètres pour aller travailler. Le trajet moyen atteint 22 kilomètres pour les actifs résidant autour de Paris. L'étude précise que la distance domicile-travail est maximale pour les actifs résidant dans le rural et travaillant dans une zone urbaine : en 2019, plus de la moitié d’entre eux ont parcouru au moins 20 kilomètres, contre 5 kilomètres pour ceux qui restent travailler dans le rural. Au total, ces habitants des zones rurales effectuent chaque jour près de 320 millions de kilomètres aller-et-retour, contre 200 millions en 1999.

L'étude souligne qu'en vingt ans, la population active a augmenté deux fois plus vite dans les zones rurales qu'en ville. La distance médiane entre leur domicile et leur travail s'est accrue de 4,4 kilomètres. Ces trajets s’allongent pour presque toutes les catégories socioprofessionnelles, quel que soit le lieu de résidence dans le rural. Mais ils s'allongent particulièrement pour les cadres. En 2019, ils ont parcouru 18 kilomètres, soit une augmentation de 5 kilomètres en vingt ans. Les actifs habitant dans le rural périurbain sont ceux qui parcourent les plus longues distances. Ce constat s’explique en partie par la plus grande part de cadres et de professions intermédiaires dans ces espaces que dans le rural non périurbain : ce sont eux qui effectuent les trajets les plus longs, leurs emplois étant plus concentrés dans les pôles urbains.

Des trajets qui s'allongent pour les habitants des bourgs ruraux

Selon l'Insee, c'est dans le quart sud-est de la France que les trajets domicile-travail sont les plus courts. C'est le cas notamment en Lozère (6 km), dans les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence (8 km), ainsi qu’en Haute-Corse (10 km). Cela s'explique notamment par une part plus élevée d’agriculteurs et d’ouvriers agricoles, notamment en Lozère (autour de 13% des actifs en emploi en 2019), en comparaison avec la moyenne métropolitaine (6%). L'étude note par ailleurs que ces trajets s'allongent particulièrement pour les habitants des bourgs ruraux éloignés des centres urbains, et pour ceux résidant dans les territoires ruraux du Sud-Ouest, en particulier dans les départements du Gers (+ 7km), du Tarn-et-Garonne (+6km) et des Pyrénées-Orientales (+ 5 km).

L'étude de l'Insee couvre la période de 1999 à 2019 et ne permet pas de mesurer les conséquences de la crise sanitaire et de l’essor du télétravail.Cette étude de l'Insee a été réalisée à partir des recensements de la population 1999 et 2019, avec des exploitations complémentaires. Elle cible des personnes âgées de 15 ans ou plus ayant un emploi et ne prend pas en compte les personnes parcourant des distances supérieures à 150 km.