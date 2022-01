Erasmus : des apprentis français partent se former en Suède

L’un veut être pâtissier, l’autre cuisinier. Dans la ville de Göteborg (Suède), c’est à 1 500 km de la France que deux apprentis, originaire de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), sont venus effectuer leur stage de fin d’étude. Du côté de Nicolas, apprenti pâtissier, le chef est français et lui apprend la gastronomie locale. "C’est sortir des sentiers battus. Faire quelque chose au safran, je n’y aurais jamais pensé", se réjouit Nicolas, en pleine confection de bulles au safran, une spécialité pâtissière de la Suède. Pour l’aider dans son quotidien, il bénéficie d’une bourse adaptée au niveau de vie suédois : 1 500 euros par mois, payée par le programme Erasmus et Pôle Emploi.



Seulement 10 % des ERASMUS sont des apprentis

De l’autre côté de la ville, Louis évolue lui aussi en cuisine. Après quelques mois dans le pays, il affirme avoir progressé en anglais. "Je comprends déjà plus ce qu’il me dit et je réponds par des petites phrases", s’amuse-t-il. Le patron des lieux est un autre Français. Il emploie régulièrement des jeunes venus de toute l’Europe. Mais il regrette que seulement 10 % des Erasmus soient des apprentis. Pour lui, le programme n’est pas assez mis en avant. Louis et Nicolas, eux, n’ont déjà qu’une envie : partir à la découverte d’un autre pays.