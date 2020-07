Reprise économique : des secteurs embauchent, d'autres sont en difficulté

Quels sont les secteurs qui cherchent le plus à embaucher ? "Dans le top 3, on retrouve les techniciens de maintenance, les commerciaux et les conducteurs de poids lourds, détaille Camille Guttin. Signe que la logistique repart et que les entreprises se lancent à la conquête de nouveaux marchés. Mais attention, ces chiffres sont à prendre avec précaution, ce sont des intentions, elles ne déboucheront pas toutes forcément sur une embauche. Cela peut aussi être vu comme un effet de rattrapage après une période de gel des embauches", précise notre journaliste.

Les postes en intérim : les premiers sacrifiés

Dans certains secteurs, la reprise est plus difficile ? "Le secteur de l’intérim est à la peine, il n’a récupéré que 30 % des postes perdus. Les entreprises font d’abord revenir leurs employés qui étaient au chômage partiel. Elles attendent de voir l’évolution économique avant de rappeler les intérimaires, comme dans les secteurs de l’automobile ou de l’aéronautique, qui n’ont pas vraiment redémarré", conclut Camille Guttin.

