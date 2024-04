Réforme de l'assurance-chômage : "Le gouvernement fait du populisme du début jusqu'à la fin", dénonce le président de la CFE-CGC

"Le gouvernement fait du populisme du début jusqu'à la fin sur ce sujet", a dénoncé mardi 23 avril sur franceinfo François Hommeril, président général de la CFE-CGC alors que le Premier ministre, Gabriel Attal, souhaite réformer l'assurance-chômage et durcir les règles d'affiliation.

Le gouvernement fixera de nouvelles règles d'indemnisation pour les demandeurs d'emploi à partir du 1ᵉʳ juillet, a annoncé lundi le ministère du Travail. Après l'échec des négociations des partenaires sociaux, Gabriel Attal a dorénavant les mains libres. François Hommeril n'est pas surpris par ce scénario qui est "cousu de fil blanc depuis le début". Selon lui, "l'opération de communication a commencé il y a un mois et demi maintenant, par l'interview du Premier ministre sur TF1, où il explique les trois leviers", analyse-t-il. Gabriel Attal a évoqué la possibilité d'agir sur la durée d'indemnisation, le temps travaillé et la dégressivité de l'allocation.

On ne sait pas encore ce que seront les choix du gouvernement au 1er juillet, mais pour François Hommeril le chômeur est très clairement le "bouc émissaire". C'est "une façon d'occuper le terrain et de ne pas parler du bilan économique depuis plusieurs années, et notamment du bilan du nouveau Premier ministre depuis 100 jours", a-t-il jugé.

Les partenaires sociaux reçus par Gabriel Attal

"Le gouvernement tient les partenaires sociaux dans un profond mépris. On le voit bien, c'est très sensible. Finalement, on n'est pas écouté, on est peu consulté", a estimé le président de la CFE-CGC. Le Premier ministre prévoit de recevoir les partenaires sociaux, "mais c'est totalement factice", selon François Hommeril, "c'est un écran de fumée. Les décisions sont prises et la mécanique se déroule". Malgré cela, il répondra à l'invitation, puisqu'"on n'aime pas trop faire la chaise vide".

L'exécutif prendra "un décret de carence" d'ici au 30 juin qui aura "pour objectif de concourir à l'atteinte du plein-emploi et de favoriser le retour rapide à l'emploi des chômeurs indemnisés", a écrit le ministre du Travail dans un communiqué. Le gouvernement "prétend finalement qu'en précarisant les chômeurs, on va créer des emplois. Tout ça n'a aucun sens", a alerté François Hommeril. "Ce que veut le gouvernement, c'est que le chômeur précarisé soit obligé de reprendre n'importe quel emploi", a-t-il conclu.