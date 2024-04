Assurance-chômage : ces pistes envisagées par le gouvernement pour l'indemnisation des demandeurs d'emploi

Vers un nouveau tour de vis pour les demandeurs d'emploi ? Ce sera désormais au gouvernement d'en décider. Le ministère du travail a annoncé, lundi 22 avril, une reprise en main des futures règles d'indemnisation, par l'exécutif. Un décret doit être pris d'ici le 1er juillet. Décision prise après l'échec des négociations entre partenaires sociaux il y a deux semaines, notamment sur l'emploi des séniors.

Le ministère du Travail assure que la page est blanche, que rien n'est acté et que Catherine Vautrin consultera les partenaires sociaux avant de décider quoi que ce soit, peut-être dès cette semaine même.

400 millions d'euros d'économies

Mais le ministère n'exclut pas que, par exemple, l'âge à partir duquel un chômeur est indemnisé plus longtemps, soit repoussé de deux ans, pour suivre la réforme des retraites. Cet âge est aujourd'hui 53 ans. Cela permettrait de faire 440 millions d'euros d'économies à l'Unedic

Le Premier ministre Gabriel Attal, lui, a déjà fait savoir qu'il était favorable à un changement des conditions d'affiliation. Aujourd'hui, il faut avoir travaillé six mois dans les 24 derniers mois pour commencer à être indemnisé. Ce pourrait donc être plus que six mois ou bien la même durée mais dans un laps de temps plus court, 12 mois par exemple.