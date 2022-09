Réforme de l'assurance chômage : la concertation ouverte dans "une dizaine de jours", assure Olivier Dussopt

Le ministre du Travail a écarté l'idée de diminuer le montant des allocations, expliquant que "dans une période où on protège le pouvoir d'achat des Français, ça n'a pas de sens de baisser une indemnité".

La concertation sur la réforme de l'assurance chômage sera ouverte "dans une dizaine de jours", a assuré le ministre du Travail, Olivier Dussopt, dimanche 18 septembre, dans l'émission "Dimanche en politique" sur France 3. "Nous allons ouvrir la concertation dans une dizaine de jours" sur cette réforme qui vise à "rendre notre système d'assurance chômage plus protecteur et plus efficace", a affirmé le ministre.

Le principe de la réforme est de faire varier les indemnités versées au chômeur en fonction de la conjoncture, une idée vivement critiquée par tous les syndicats dans un communiqué publié la semaine dernière. Olivier Dussopt n'a pas exclu que cela puisse se faire région par région ou bassin d'emploi par bassin d'emploi.

La baisse du montant des allocations exclue

Il a écarté en revanche l'idée de diminuer le montant des allocations. "La seule piste que je n'ouvre pas, c'est le niveau d'indemnisation. Parce que dans une période où on protège le pouvoir d'achat des Français, ça n'a pas de sens de baisser une indemnité", a-t-il expliqué.

A la veille de la publication des chiffres de Pôle Emploi, fin juillet, le ministre du Travail avait estimé que les règles d'indemnisation du chômage devaient "tenir compte de la situation du marché de l’emploi". "Quand ça va bien, on durcit les règles et, quand ça va mal, on les assouplit", avait affirmé Olivier Dussopt dans une interview au Parisien.