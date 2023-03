Les allocations chômage seront revalorisées de 1,9% au 1er avril

Les syndicats ont fait la demande de cette augmentation "face à l'inflation galopante et la baisse du pouvoir d'achat des demandeurs d'emploi", a expliqué Force ouvrière.

Un coup de pouce en raison de l'inflation. Les allocations d'assurance chômage vont être revalorisées de 1,9% le 1er avril, ont annoncé plusieurs syndicats vendredi 24 mars. La décision a été prise lors d'un conseil d'administration de l'Unédic. "Cela fait suite à une initiative collective des organisations syndicales qui, face à l'inflation galopante et la baisse du pouvoir d'achat des demandeurs d'emploi, ont demandé et obtenu cette réévaluation", s'est félicité Force ouvrière dans un communiqué.

Le syndicat a salué "une première", car jusqu'alors, une seule revalorisation avait lieu par an au 1er juillet. La CGT a cependant déploré que le patronat n'ait "pas concédé plus qu'une revalorisation à hauteur de 1,9% en déconnexion totale avec la précarité des privés d'emploi mais, aussi, avec les augmentations des minima sociaux et du Smic". Le syndicat s'est abstenu, sans empêcher l'adoption de cette revalorisation pour autant.