Le nombre de chômeurs en catégorie A a baissé de 1,7% en novembre

La baisse se poursuit. Le nombre de chômeurs en catégorie A a reculé en novembre, avec 55 800 demandeurs d'emploi en moins (-1,7%) par rapport au mois précédent, selon les chiffres du ministère du Travail publiés lundi 27 décembre. Au total, la France compte donc 3,321 millions demandeurs d'emploi en recherche active. En octobre, le nombre de chômeurs dans cette catégorie avait reculé de 3,3%.

En incluant les inscrits dont l'activité est réduite (catégories B et C), le nombre de demandeurs d'emploi est en baisse de 0,7% en novembre par rapport au mois précédent (-39 800 personnes) et s'établit à 5,669 millions, selon la Direction des statistiques (Dares). Si le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A baisse sensiblement, ceux en catégorie B et C progresse de 0,7% (+16 100 personnes).

La Dares ne commente pas les données mensuelles, trop volatiles, privilégiant les évolutions trimestrielles. Les derniers résultats trimestriels publiés fin octobre avaient fait état d'une baisse du nombre de chômeurs de catégorie A de 5,5% au troisième trimestre. Le nombre de chômeurs en catégorie A était alors juste en dessous du niveau d'avant-crise, avec 5 200 demandeurs d'emploi en moins par rapport au 4e trimestre 2019.