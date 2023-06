L'assurance-chômage dans le vert au moins jusqu'en 2025, d'après l'Unédic 

Ce solde positif est notamment dû à la baisse prévue des dépenses de l'assurance-chômage, car les perspectives du marché du travail montrent une diminution du nombre de demandeurs d'emploi.

Après avoir soldé l'année 2022 dans le vert, une première depuis 2008 et la crise financière et économique des subprimes, l'assurance-chômage, qui indemnise les demandeurs d'emploi, va encore enregistrer un excédent jusqu'en 2025 au moins, selon les informations recueillies par franceinfo.

>> INFOGRAPHIE. Visualisez la courbe du chômage en France, au plus bas depuis 1982

D'après les prévisions de l'Unédic, l'association qui pilote et gère l'assurance-chômage, et qui regroupe syndicats de salariés et d'employeurs, l'assurance-chômage va dégager un excédent de 4,4 milliards d'euros en 2023, de 5,4 milliards en 2024, et de 8,7 milliards d'euros en 2025. Après + 4,3 milliards en 2022.

L'amélioration du marché du travail en perspective

Ce solde positif anticipé est dû, d'une part, à la baisse prévue des dépenses de l'assurance-chômage, avec les perspectives de diminution du nombre de demandeurs d'emploi consécutives à l'amélioration de la situation du marché du travail (132 000 créations d'emploi projetées en 2025, 82 000 cette année), à la baisse de l'indemnisation des permittents, qui enchaînent contrats courts et périodes de chômage, ainsi qu'à la réduction de la durée d'indemnisation maximale des demandeurs d'emploi, introduites par deux réformes récentes de l'assurance-chômage, en 2021 et 2023.

D'autre part à l'augmentation anticipée des recettes du régime, via les cotisations salariales. Beaucoup de salariés ont vu et vont voir leur rémunération augmenter d'ici à 2025, estime l'Unédic, en suivant plus ou moins l'inflation (le Smic, par exemple, est indexé sur l'inflation). Les cotisations salariales pour l'assurance-chômage augmentent d'autant.