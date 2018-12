Italie : les employés d'une usine polluante veulent la maintenir ouverte

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Au-dessus des toits de Tarente en Italie, une bombe écologique : la plus grande usine d'Italie, dont les rejets de dioxyde dépassent toutes les normes. Avant d'autoriser sa reprise par le groupe Mittal, le gouvernement a interrogé les 10 000 employés. 94% ont voté pour la poursuite de l'activité, malgré la pollution. "Sans travail, comment on fait ? Chaque jour, il faut de l'argent, et comment on fait si l'usine ferme", déclare un employé. Le nouvel accord garantit l'emploi pour cinq ans et les salaires sont ici 15% plus élevés qu'ailleurs.

Un nombre de cancers supérieur à 55%

À Tarente, l'usine est le principal employeur puisqu'un foyer sur six en dépend financièrement. Mais elle tue aussi, implacablement. Ici, le nombre de cancers est supérieur de 55% à la moyenne nationale. Mais entre l'emploi et la santé, le gouvernement a toujours choisi l'usine.

Le JT

Les autres sujets du JT