Hauts-de-France : une serre gigantesque pour produire des tomates

Une immense serre, longue de 200 mètres et presque aussi large, abrite plus de 100 000 pieds de tomates à Arques (Pas-de-Calais), dans les Hauts-de-France. L'objectif est d'y produire 60 000 tonnes de tomates grappes entre mars et novembre : 10% de ce que consomme la région. Deux frères belges sont à l'origine de ce projet gigantesque et de la serre dernier cri dont l'installation a coûté 15 millions d'euros. Ces tomates ne poussent pas en pleine terre, mais en hauteur ; les pieds se trouvent dans de la laine de roche et sont alimentés par des sondes.

48 emplois créés

Grâce à une petite centrale électrique, la serre est chauffée une partie de l'année avec la chaleur récupérée, un bassin récupère l'eau de pluie. Pour produire autant, il faut embaucher : 48 équivalents temps plein, une aubaine dans la région française la plus touchée par le chômage. Grâce à des automates, les fruits sont conduits vers leurs emballages avant d'être commercialisés dans la région. Vendues au prix du marché, les tomates devront désormais faire leurs preuves dans l'assiette du consommateur.

