Franchises de Carrefour : la CFDT assigne le groupe en justice pour pratique illicite

La CFDT assigne Carrefour en justice, lundi 11 mars, pour pratique illicite. Le syndicat dénonce le fait que le groupe de distribution a fait passer de nombreux magasins en franchise et en location-gérance depuis six ans, selon les informations de franceinfo qui a pu consulter l'assignation. Pour la CFDT, ces passages en franchise ou en location-gérance ont eu "un impact direct" sur la rémunération des 23 000 salariés concernés.

"Ils perdent en moyenne 2 300 euros par an et une grande partie de leurs avantages sociaux", affirme à franceinfo Sylvain Macé, secrétaire national à la fédération des services CFDT. Selon le syndicat, Carrefour "contourne la législation sociale, détourne la franchise et la location gérance de son objet initial qui est un modèle de développement d'une enseigne". Cela permet au groupe "d'éviter le coût d'une vraie restructuration, au détriment des salariés", estime Sylvain Macé.

Des contrats de franchise abusifs selon la CFDT

La CFDT dénonce également le contenu de ces contrats de franchise ou de location-gérance. Ils sont, selon le syndicat, abusifs, car la redevance payée à Carrefour est trop élevée, entame la rentabilité des magasins tout en laissant peu de marge de manœuvre aux gérants ou aux franchisés. Le syndicat demande notamment 23 millions d'euros de dommages et intérêts à Carrefour, et l'interdiction de tout nouvelle mise en location-gérance ou en franchise des magasins existants. De son côté, Carrefour répond que la location-gérance a permis d'éviter la fermeture d'hypermarchés en grande difficulté. Et selon le groupe, les ex-salariés ont aussi gardé bon nombre de leurs avantages. Au total, depuis 2018, 305 magasins sont passés en location-gérance ou en franchise en France.